Заболеваемость COVID в мире резко пошла на спад

За месяц число заболевших сократилось почти вдвое, также уменьшилось и число летальных случаев. Однако, в ряде стран заговорили о третьей волне.

В феврале во всем мире выявили 10,8 млн случаев заражения коронавируса, что почти в два раза меньше, чем в январе. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные вычисления.

Также отмечается, что в феврале было зарегистрировано чуть менее 300 тыс. смертей из-за нового заболевания - в полтора раза меньше, чем месяцем ранее. Однако летальность от инфекции на фоне спада заболеваемости осталась на прежнем уровне - 2,2%.

Хотя по итогам февраля заболеваемость на планете в целом резко снизилась, в некоторых странах Европы говорят об очередном эпидемическом подъеме и вводят новые ограничительные меры. Так, о начале уже третьей волны заявляют в Украине, Италии, Польше, Сербии и еще ряде государств. Отмечается, что в Украине число подтверждаемых случаев заражения в прошлом месяце возросло в полтора раза, а в Сербии - в два.

В большинстве других стран ситуация стабилизируется. Например, в США в феврале выявили менее 2,4 млн заболевших против 5,9 млн в январе, а в России - менее 400 тыс. против почти 700 тыс. В Колумбии и Мексике темпы распространения инфекции снизились сразу в четыре раза, а в Великобритании - в 8,5 раза.

В тех странах, где в начале года смертность из-за коронавируса вышла на пик, в феврале число регистрируемых летальных исходов резко сократилось.

В США, которые занимают первое место на планете по числу жертв пандемии, в прошлом месяце зарегистрировали в 2,5 раза меньше смертей, чем в январе, - 62,7 тыс.

В Мексике пик пришелся на последние числа января, когда в сутки умирали более 1,7 тыс. заболевших. Сейчас в стране фиксируют в среднем менее 900 смертей в день.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют более 10 тысяч COVID-больных. При этом количество новых заболевших за сутки более чем в два раза превышает число преодолевших инфекцию.

ВОЗ: К началу 2022 года пандемия закончится

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