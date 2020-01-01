Беларусь и Россия будут вместе готовить военных

Страны создадут три совместных центра по подготовке военнослужащих - два в РФ и один в Беларуси.

РФ и Беларусь создадут три совместных центра по подготовке военных

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились создать три учебных центра для совместной подготовки военных - два в РФ, один в Беларуси. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 5 марта.

Центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси.

Шойгу и Хренин на встрече в Москве также обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения Запад-2021. Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу на встрече назвал работу совместной системы противовоздушной обороны двух стран.

Уже 10-16 сентября 2021 года Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение Запад-2021, маневры пройдут на территории двух стран. В белорусском ведомстве заявили, что в основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".

Напомним, что ранее Лукашенко встретился с Путиным в Сочи. Россия и Беларусь подтверждают уровень стратегического партнерства и союзничества, отметил Владимир Путин.

Покатались на лыжах. Встреча Путина и Лукашенко

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet