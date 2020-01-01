Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вакцинация препаратом AstraZeneca приостановлена в Венгрии

Комментариев: 0
Уведомления о предстоящей вакцинации ставили граждан в тупик. В итоге из-за масштабных технических сбоев вакцинацию AstraZeneca временно остановили.
Жители начали жаловаться на SMS
Жители начали жаловаться на SMS

Власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации препаратом от COVID-19 AstraZeneca. Связано это с техническими проблемами оповещения граждан, пишет Hungary Today.

Перед вакцинацией гражданам приходили SMS-сообщения с информацией о месте, времени и порядке получения инъекции. При этом венграм предлагали прививаться в медцентрах, расположенных за сотни километров от того места, где они проживают.

Также были случаи повторной рассылки SMS-приглашений на вакцинацию.

Премьер-министр страны Виктор Орбан подчеркнул, что вакцинация приостановлена временно.

В Венгрии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 860 тысяч человек, обе дозы – почти 280 тысяч.

Медрегулятор одобрил для применения в стране препаратов Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Спутник V.

Ранее мы писали, что Виктор Орбан привился китайской вакциной. Венгрия стала первой страной Европейского Союза, начавшей вакцинацию китайской вакциной Sinopharm.

А ранее президент Венгрии Янош Адер получил инъекцию тоже китайским препаратом.  

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Венгрия, вакцина, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь