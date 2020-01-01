Вакцинация препаратом AstraZeneca приостановлена в Венгрии

Уведомления о предстоящей вакцинации ставили граждан в тупик. В итоге из-за масштабных технических сбоев вакцинацию AstraZeneca временно остановили.

Власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации препаратом от COVID-19 AstraZeneca. Связано это с техническими проблемами оповещения граждан, пишет Hungary Today.

Перед вакцинацией гражданам приходили SMS-сообщения с информацией о месте, времени и порядке получения инъекции. При этом венграм предлагали прививаться в медцентрах, расположенных за сотни километров от того места, где они проживают.

Также были случаи повторной рассылки SMS-приглашений на вакцинацию.

Премьер-министр страны Виктор Орбан подчеркнул, что вакцинация приостановлена временно.

В Венгрии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 860 тысяч человек, обе дозы – почти 280 тысяч.

Медрегулятор одобрил для применения в стране препаратов Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Спутник V.

Ранее мы писали, что Виктор Орбан привился китайской вакциной. Венгрия стала первой страной Европейского Союза, начавшей вакцинацию китайской вакциной Sinopharm.

А ранее президент Венгрии Янош Адер получил инъекцию тоже китайским препаратом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet