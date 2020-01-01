Странам ЕС разрешили "на свой страх и риск" закупать российскую вакцину

Страны могут самостоятельно принимать решение о применении незарегистрированных в ЕС вакцин, однако, ответственность будет на тех, кто принимает это решение.

Еврокомиссия разрешила странам-членам ЕС самостоятельно принимать решение о применении российской вакцины Спутник V. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, сообщает в пятницу, 5 марта, ТАСС.

"Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков", - подчеркнул Мамер.

Он также отметил, что процедура одобрения вакцин действительно осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), однако при этом существует процедура для экстренных случаев: она позволяет странам приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА. Мамер добавил, что стратегия ЕК - гарантировать доступ государствам ЕС к вакцинам, чтобы привить всех граждан содружества.

Ранее сообщалось, что EMA начало экспертизу российской вакцины Спутник V. Европейский регулятор рассчитывает, что оценка вакцины пройдет в сокращенные сроки.

Напомним, Венгрия первой в Европе зарегистрировала российскую вакцину. В страну поставили всего несколько десятков тысяч доз.

Позже это же сделала Словакия, однако, поставки в страну российской вакцины сопровождались громким политическим скандалом, который грозил отставкой правительству.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet