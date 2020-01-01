В Германии два бизнесмена получили сроки за нарушение санкций против РФ

Немецкие предприниматели получили реальный и условный сроки за поставку в РФ продукции. Операция нарушала введенные против России санкции.

Один из фигурантов должен выплатить восемь миллионов евро dpa

Высший земельный суд Гамбурга вынес приговор двум гражданам Германии за нарушение эмбарго на поставки вооружений в РФ. Санкции были введены в 2014 году после аннексии Крыма, пишет Bayerische Rundfunk.

Двух бизнесменов обвинили в том, что они незаконно поставляли в Россию оборудование, которое могло быть использовано для производства военных ракет.

Одного из обвиняемых, 41-летнего предпринимателя из Аугсбурга в Баварии, приговорили к трем годам девяти месяцам тюрьмы, а также к выплате почти восьми миллионов евро.

Еще один фигурант, 40-летний житель Мюнхена, получил два года условно по обвинению в пособничестве в отмывании денег. Он обязан выплатить 184 тысячи евро, а также 150 тысяч евро в качестве залога за условное освобождение.

Первого мужчину задержали в феврале 2020 года. По данным следствия, он с января 2016 года по январь 2018 года продавал "конечным потребителям в России, действующим в военной сфере", металлообрабатывающие станки, которые, в том числе могут использоваться в программах военного ракетостроения. Поставки шли в Екатеринбург.

Контракты подписывались с гражданской компанией, однако конечным получателем продукции являлась российская государственная компания Воздушно-космическая оборонительная корпорация Алмаз-Антей.

Напомним, США ввели санкции из-за Навального. Названы компании и физические лица.

Добавим, что 40 американских сенаторов требуют от президента США Джо Байдена вести новые санкции из-за Северного потока-2.



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