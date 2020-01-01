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В Германии два бизнесмена получили сроки за нарушение санкций против РФ

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Немецкие предприниматели получили реальный и условный сроки за поставку в РФ продукции. Операция нарушала введенные против России санкции.
Один из фигурантов должен выплатить восемь миллионов евро
Один из фигурантов должен выплатить восемь миллионов евро
dpa

Высший земельный суд Гамбурга вынес приговор двум гражданам Германии за нарушение эмбарго на поставки вооружений в РФ. Санкции были введены в 2014 году после аннексии Крыма, пишет Bayerische Rundfunk.

Двух бизнесменов обвинили в том, что они незаконно поставляли в Россию оборудование, которое могло быть использовано для производства военных ракет.

Одного из обвиняемых, 41-летнего предпринимателя из Аугсбурга в Баварии, приговорили к трем годам девяти месяцам тюрьмы, а также к выплате почти восьми миллионов евро.

Еще один фигурант, 40-летний житель Мюнхена, получил два года условно по обвинению в пособничестве в отмывании денег. Он обязан выплатить 184 тысячи евро, а также 150 тысяч евро в качестве залога за условное освобождение.

Первого мужчину задержали в феврале 2020 года. По данным следствия, он с января 2016 года по январь 2018 года продавал "конечным потребителям в России, действующим в военной сфере", металлообрабатывающие станки, которые, в том числе могут использоваться в программах военного ракетостроения. Поставки шли в Екатеринбург.

Контракты подписывались с гражданской компанией, однако конечным получателем продукции являлась российская государственная компания Воздушно-космическая оборонительная корпорация Алмаз-Антей.

Напомним, США ввели санкции из-за Навального. Названы компании и физические лица.

Добавим, что 40 американских сенаторов требуют от президента США Джо Байдена вести новые санкции из-за Северного потока-2.
 

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Теги: Россия, суд, Германия, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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