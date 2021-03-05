В Африке началась COVID-вакцинация препаратом Pfizer
В Руанде в пятницу, 5 марта, стартовала вакцинация населения от коронавируса препаратом компании Pfizer. В стране открыто 500 прививочных пунктов, пишет ТАСС.
"Явка населения в прививочные центры хорошая", - подчеркнул министр здравоохранения Руанды Даниэль Нгамидже.
Вакцину Pfizer доставляют в медцентры вертолетом. Нгамидже отметил, что в стране создана вся необходимая инфраструктура для хранения препарата. В наличии имеются специальные холодильные установки.
Руанда получила вакцину от COVID-19 по программе COVAX. В страну привезли 102 960 доз вакцины Pfizer и 240 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
"К июню 2022 года мы планируем довести до 60% число привившихся руандийцев", - отметил министр здравоохранения.
Тем временем в Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca – из-за масштабного технического сбоя.
Добавим, на Донбассе от COVID-19 привили более тысячи военных.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet