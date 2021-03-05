В Африке началась COVID-вакцинация препаратом Pfizer

Первой страной в Африке, где начали прививочную кампанию препаратом Pfizer, стала Руанда. Здесь хотят до конца года вакцинировать каждого третьего жителя.

В Руанде в пятницу, 5 марта, стартовала вакцинация населения от коронавируса препаратом компании Pfizer. В стране открыто 500 прививочных пунктов, пишет ТАСС.

"Явка населения в прививочные центры хорошая", - подчеркнул министр здравоохранения Руанды Даниэль Нгамидже.

Вакцину Pfizer доставляют в медцентры вертолетом. Нгамидже отметил, что в стране создана вся необходимая инфраструктура для хранения препарата. В наличии имеются специальные холодильные установки.

Руанда получила вакцину от COVID-19 по программе COVAX. В страну привезли 102 960 доз вакцины Pfizer и 240 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

"К июню 2022 года мы планируем довести до 60% число привившихся руандийцев", - отметил министр здравоохранения.

Тем временем в Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca – из-за масштабного технического сбоя.

Добавим, на Донбассе от COVID-19 привили более тысячи военных.

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