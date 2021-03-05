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В Африке началась COVID-вакцинация препаратом Pfizer

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Первой страной в Африке, где начали прививочную кампанию препаратом Pfizer, стала Руанда. Здесь хотят до конца года вакцинировать каждого третьего жителя.
Руанда получила почти 103 тыс. доз вакцины Pfizer
Руанда получила почти 103 тыс. доз вакцины Pfizer

В Руанде в пятницу, 5 марта, стартовала вакцинация населения от коронавируса препаратом компании Pfizer. В стране открыто 500 прививочных пунктов, пишет ТАСС.

"Явка населения в прививочные центры хорошая", - подчеркнул министр здравоохранения Руанды Даниэль Нгамидже.

Вакцину Pfizer доставляют в медцентры вертолетом. Нгамидже отметил, что в стране создана вся необходимая инфраструктура для хранения препарата. В наличии имеются специальные холодильные установки.

Руанда получила вакцину от COVID-19 по программе COVAX. В страну привезли 102 960 доз вакцины Pfizer и 240 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

"К июню 2022 года мы планируем довести до 60% число привившихся руандийцев", - отметил министр здравоохранения.

Тем временем в Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca – из-за масштабного технического сбоя.

Добавим, на Донбассе от COVID-19 привили более тысячи военных.

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Теги: Африка, вакцина, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    05.03.2021, 20:06
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Неграм повезло больше, чем нам
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