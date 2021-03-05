В Италии число выявленных COVID-случаев уже свыше трех миллионов
В Италии общее число выявленных случаев коронавируса превысило три миллиона. На сегодня в стране зафиксировано 3 023 129 COVID-инфицирований, сообщает Минздрав страны в Twitter.
Так, за минувшие сутки было выявлено 24 036 заболевших коронавирусом. Тестов проведено более 378 тысяч.
За 24 часа скончались 297 COVID-пациентов. С начала пандемии в Италии 99 271 летальных исходов.
Болезнь победили 2 467 388 человек.
#Covid19 - La situazione in Italia al 5 marzo: https://t.co/8ciMmO9yfx pic.twitter.com/n29Q09KzOH— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) March 5, 2021
Накануне стало известно, что власти Италии ужесточили карантин в Милане и Турине. А на Сардинии констатировали низкий уровень опасности из-за коронавируса - сняли ряд ограничений.
Добавим также, в Италии выявили нигерийский штамм COVID-19. Вирусологи опасаются, что известные вакцины от коронавируса могут быть бессильными против этого типа мутации.
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