В Италии число выявленных COVID-случаев уже свыше трех миллионов

За прошедшие сутки в стране было выявлено более 24 тысяч инфицирований. От вируса скончались 297 пациентов.

С начала пандемии более 99 тыс. летальных исходов

В Италии общее число выявленных случаев коронавируса превысило три миллиона. На сегодня в стране зафиксировано 3 023 129 COVID-инфицирований, сообщает Минздрав страны в Twitter.

Так, за минувшие сутки было выявлено 24 036 заболевших коронавирусом. Тестов проведено более 378 тысяч.

За 24 часа скончались 297 COVID-пациентов. С начала пандемии в Италии 99 271 летальных исходов.

Болезнь победили 2 467 388 человек.

Накануне стало известно, что власти Италии ужесточили карантин в Милане и Турине. А на Сардинии констатировали низкий уровень опасности из-за коронавируса - сняли ряд ограничений.

Добавим также, в Италии выявили нигерийский штамм COVID-19. Вирусологи опасаются, что известные вакцины от коронавируса могут быть бессильными против этого типа мутации.



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