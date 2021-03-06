В столице Сомали прогремел взрыв – СМИ

В Могадишо автомобиль со взрывчаткой влетел в ресторан. Есть погибшие и раненые. Пока никто не взял ответственность за атаку.

Взрыв произошел недалеко от городской тюрьмы AP

Мощный взрыв произошел в столице Сомали Могадишо в пятницу, 5 марта. Есть пострадавшие, сообщает агентство Синьхуа.

Известно, что эпицентр взрыва находился недалеко от центральной тюрьмы у ресторана.

"Я слышал, как в районе Лул Йемени взорвалась бомба, за которой последовала стрельба. Это второй раз, когда ресторан подвергается нападению", - рассказал один из местных жителей.

Полиция перекрыла все дороги, ведущие в квартал, где случилось ЧП.

Представитель полиции Садак Адан Али сообщил агентству Anadolu, что в ресторан, где находилось много людей, врезался автомобиль со взрывчаткой. Есть погибшие и раненые. Их количество пока неизвестно.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

AP

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