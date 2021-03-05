США и ЕС будут координировать шаги по Украине и РФ

Стороны договорились согласовывать свои решения в отношении стран, представляющих взаимный интерес, в числе которых - Украина, Россия, Беларусь и Китай.

Байден договорился с ЕС о координации усилий в отношении Украины Getty Images

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого договорился координировать действия в отношении Украины и России. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Китаю, России, Беларуси, Украине и Западным Балканам", - сообщили в Белом доме.

Также Байден выразил поддержку Евросоюзу и свою приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС, отметив общие ценности и крупнейшие в мире торговые и инвестиционные отношения.

Кроме того, стороны договорились на четыре месяца приостановить действие тарифов, связанных со спорами вокруг Всемирной торговой организации. Также обсуждалось сотрудничество для преодоления пандемии коронавируса.

Напомним, Байден продлил санкции против России, поскольку ситуация вокруг Украины представляет угрозу для нацбезопасности США.

Ранее экс-посол США в Украине заявил, что Байден готов подталкивать Украину к реформам даже, если понадобится, в жесткой форме.

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