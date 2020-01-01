В ЕС начали подготовку паспортов вакцинации

К разработке сертификатов вакцинации правительства стран-членов Евросоюза должны приступить немедленно. COVID-паспорт будет обязателен во время путешествий.

Сертификат должен быть готов к лету

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала правительства 27 стран-членов Европейского Союза немедленно приступить к технической работе по введению сертификатов прививок против коронавируса. Паспорта вакцинации должны быть готовы к лету 2021 года, пишет Reuters.

В Еврокомиссии уже 17 марта намерены представить свои предложения относительно "цифровых зеленых пропусков". Планируется, что документ станет обязательным для поездок во время пандемии.

Помимо этого планируется сотрудничество с различными международными организациями для признания данных сертификатов прививок за пределами Европейского союза.

Урсула фон дер Ляйен в своем письме к правительствам стран-членов ЕС подчеркнула, что необходимо создать не только правовую базу, но и общую техническую инфраструктуру.

Между тем Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить паспорта вакцинации от COVID-19, так как пока не все имеют возможность привиться.

Добавим, Украина готова обсуждать с ЕС международные паспорта вакцинации.



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