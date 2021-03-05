ВОЗ обеспокоена недоверием к COVID-вакцианции
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что во всем мире наблюдается недоверие к вакцинации от коронавируса. Эксперты ВОЗ опасаются провала кампании, так как это негативно повлияет и на другие программы вакцинации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.
"То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, - это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством. Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний", - сказала Вуйнович на онлайн-заседании в рамках V Национальной ассамблеи Защищенное поколение.
Она рассказала о четырех составляющих, которые влияют на доверие.
Прежде всего, по мнению эксперта, это прямая коммуникация с населением. Потом немаловажным является источник информации, с помощью которого формируется мнение граждан. Третье – это окружение и, наконец, последнее - пример властей и медиков.
Вуйнович отдельно подчеркнула, что люди будут с большим доверием относиться к вакцинации, если увидят, как прививаются политики и врачи.
Отметим, как заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов, аллергия на COVID-вакцину имеется у 1,2% украинцев.
А тем временем в Евросоюзе начали подготовку паспортов вакцинации. COVID-паспорт будет обязателен во время путешествий.
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