Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

Главной задачей марсохода Perseverance станет поиск следов бактериальной жизни на Красной планете.

Марсоход Perseverance первый раз проехал по поверхности Красной планеты. об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

"Yesterday afternoon, we carried out our very first drive on Mars." — @NASAJPL's Robert Hogg provides an update on @NASAPersevere. pic.twitter.com/AS0C8g4Yv1 — NASA (@NASA) March 5, 2021

"Наша первая поездка прошла невероятно хорошо. Вы можете увидеть следы колес, которые мы оставили на Марсе. Я не думаю, что когда-либо был так счастлив видеть следы колес, и я видел их много", - отметил специалист NASA.

Уже прошло две недели с тех пор, как марсоход приземлился на Красную планету. Инженеры потратили это время на ввод в эксплуатацию транспортного средства и его многочисленных систем, включая различные инструменты и роботизированный манипулятор.

Миссия марсохода - исследовать приэкваториальный кратер под названием Езеро на предмет доказательств существования жизни на планете. Для этого ему потребуется преодолеть около 15 км, на что уйдет один марсианский год (примерно два земных года).

Ученые планируют, что марсоход доберется до нескольких скальных образований в кратере, которые могут сохранять информацию о древней биологической активности.

Напомним, американский марсоход Perseverance, запущенный 30 июля 2020 года, совершил 18 февраля посадку на поверхность Марса в районе кратера Езеро. В ближайшие месяцы будет проходить проверка всех систем и оборудования. В дальнейшем ровер должен будет собрать образцы марсианского грунта. Кроме того, на его борту на Марс прибыл первый в истории марсианский вертолет Ingenuity, который позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли.

Напомним, американское космическое агентство NASA получило видео посадки марсохода Perseverance. Его сделали камеры на нижней стороне аппарата до того, как он приземлился.

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