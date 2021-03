Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

Марсоход Perseverance первый раз проехал по поверхности Красной планеты. об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

"Yesterday afternoon, we carried out our very first drive on Mars." — @NASAJPL's Robert Hogg provides an update on @NASAPersevere. pic.twitter.com/AS0C8g4Yv1