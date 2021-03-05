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Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

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Главной задачей марсохода Perseverance станет поиск следов бактериальной жизни на Красной планете.
Американский марсоход Perseverance впервые после посадки проехал по поверхности Красной планеты
Американский марсоход Perseverance впервые после посадки проехал по поверхности Красной планеты
NASA/JPL-CALTECH/AFP

Марсоход Perseverance первый раз проехал по поверхности Красной планеты. об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

"Наша первая поездка прошла невероятно хорошо. Вы можете увидеть следы колес, которые мы оставили на Марсе. Я не думаю, что когда-либо был так счастлив видеть следы колес, и я видел их много", - отметил специалист NASA.

Уже прошло две недели с тех пор, как марсоход приземлился на Красную планету. Инженеры потратили это время на ввод в эксплуатацию транспортного средства и его многочисленных систем, включая различные инструменты и роботизированный манипулятор.

Миссия марсохода - исследовать приэкваториальный кратер под названием Езеро на предмет доказательств существования жизни на планете. Для этого ему потребуется преодолеть около 15 км, на что уйдет один марсианский год (примерно два земных года).

Ученые планируют, что марсоход доберется до нескольких скальных образований в кратере, которые могут сохранять информацию о древней биологической активности.

Напомним, американский марсоход Perseverance, запущенный 30 июля 2020 года, совершил 18 февраля посадку на поверхность Марса в районе кратера Езеро. В ближайшие месяцы будет проходить проверка всех систем и оборудования. В дальнейшем ровер должен будет собрать образцы марсианского грунта. Кроме того, на его борту на Марс прибыл первый в истории марсианский вертолет Ingenuity, который позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли.

Напомним, американское космическое агентство NASA получило видео посадки марсохода Perseverance. Его сделали камеры на нижней стороне аппарата до того, как он приземлился. 

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Теги: Марс, космос, NASA, планета, марсоход
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Источник: korrespondent.net

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