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В Финляндии сотни жителей страны заразились COVID-19 после прививки

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По 28 марта из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти Финляндии введены жесткие ограничительные меры.
В Финляндии сотни жителей страны заразились COVID-19 после прививки
В Финляндии сотни жителей страны заразились COVID-19 после прививки
EPA/UPG

Около 200 жителей Финляндии заразились коронавирусной инфекцией несмотря на то, что они уже получили первую дозу вакцины. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает газета IltaSanomat.

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По словам главного врача Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханны Нохюнек, этот показатель может быть выше, поскольку тест на коронавирус проходят не все.

Медики выясняют, как скоро после вакцинации наступило заражение.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала пандемии коронавируса в Финляндии им заразились 60 тыс. 904 человек, выздоровели - 46 тыс., скончались - 767.

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Отметим, как заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов, аллергия на COVID-вакцину имеется у 1,2% украинцев.

А тем временем в Евросоюзе начали подготовку паспортов вакцинации. COVID-паспорт будет обязателен во время путешествий.

 

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Теги: вакцина, Финляндия, пандемия, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Комментариев (1)
shk67    06.03.2021, 09:33
Оценка:  +11
shk67
Витаминкой прокололи?
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