В Финляндии сотни жителей страны заразились COVID-19 после прививки

По 28 марта из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти Финляндии введены жесткие ограничительные меры.

Число инфицированных после прививки может быть большим - Минздрав

Около 200 жителей Финляндии заразились коронавирусной инфекцией несмотря на то, что они уже получили первую дозу вакцины. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает газета IltaSanomat.

По словам главного врача Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханны Нохюнек, этот показатель может быть выше, поскольку тест на коронавирус проходят не все.

Медики выясняют, как скоро после вакцинации наступило заражение.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала пандемии коронавируса в Финляндии им заразились 60 тыс. 904 человек, выздоровели - 46 тыс., скончались - 767.

Напомним, ученые обнаружили в Финляндии новую мутацию коронавируса, у которой есть свойства и британского, и южноафриканского штаммов.

Отметим, как заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов, аллергия на COVID-вакцину имеется у 1,2% украинцев.

А тем временем в Евросоюзе начали подготовку паспортов вакцинации. COVID-паспорт будет обязателен во время путешествий.

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