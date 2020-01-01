Boeing 737 MAX экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси

Летевшему из Майами в Нью-Йорк лайнеру Boeing 737 Max пришлось садиться только с одним работающим двигателем.

Самолет Boeing 737 MAX компании American Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Ньюарк (штат Нью-Джерси). Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, сигнал об аварийной ситуации на борту был подан после того, как капитан авиалайнера заглушил один из двигателей из-за возможной механической неисправности.

Воздушное судно совершало рейс из Майами (штат Флорида) в Ньюарк с 95 пассажирами и шестью членами экипажа на борту.

Находившиеся на борту люди и шесть членов экипажа - не пострадали.

В American Airlines отметили, что неполадки не были связаны с системой улучшения характеристик маневрирования, сбои в работе которой привели к крушению двух Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах. В свою очередь Федеральное авиационное управление (ФАУ) США заявило, что проведет расследование инцидента с экстренной посадкой авиалайнера.

Boeing 737 Max принадлежит компании American Airlines, которая возобновила эксплуатацию данного типа не так давно - 29 декабря 2020 года.

Ранее трансконтинентальный самолет Boeing-777 экстренно сел в российском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.

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