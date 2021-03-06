Число пострадавших возросло до 35, шесть человек погибло. Тяжело пострадавших госпитализировали с помощью вертолетов.

Появились подробности ДТП с украинцами в Польше Кадр из видео

В Польше увеличилось количество пострадавших в результате ДТП с участием украинского автобуса. По данным Министерства иностранных дел, пострадали 35 человек, еще 6 погибли. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - сообщили в МИД.

Тем временем, местные СМИ сообщили подробности аварии.

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Отмечается, что автобус ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву. В автобусе находились 57 украинцев, в том числе двое водителей. Восемь человек получили серьезные травмы – головы, позвоночника, живота и конечностей.

Вскоре польские спасатели вытащили автобус из придорожной канавы. В результате аварии движение по автостраде А4 перекрыто. На месте ДТП работало около 100 пожарных, 19 бригад парамедиков и полицейских. Также были задействованы два вертолета: один от Польской службы спасения с воздуха, другой – от армии. На них вертолетах доставляли в больницы тяжело пострадавших.

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