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Появились подробности ДТП с украинцами в Польше

Комментариев: 1
Число пострадавших возросло до 35, шесть человек погибло. Тяжело пострадавших госпитализировали с помощью вертолетов.
Появились подробности ДТП с украинцами в Польше
Появились подробности ДТП с украинцами в Польше
Кадр из видео

В Польше увеличилось количество пострадавших в результате ДТП с участием украинского автобуса. По данным Министерства иностранных дел, пострадали 35 человек, еще 6 погибли. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - сообщили в МИД.

Тем временем, местные СМИ сообщили подробности аварии.

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Отмечается, что автобус ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву. В автобусе находились 57 украинцев, в том числе двое водителей. Восемь человек получили серьезные травмы – головы, позвоночника, живота и конечностей.

Вскоре польские спасатели вытащили автобус из придорожной канавы. В результате аварии движение по автостраде А4 перекрыто. На месте ДТП работало около 100 пожарных, 19 бригад парамедиков и полицейских. Также были задействованы два вертолета: один от Польской службы спасения с воздуха, другой – от армии. На них вертолетах доставляли в больницы тяжело пострадавших.

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Ранее стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в аварию. На место выехали украинские дипломаты.

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Теги: Польша, ДТП, украинцы, жертвы, автобус
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Комментариев (1)
BOAR    06.03.2021, 11:38
Оценка:  +14
BOAR
печаль....
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