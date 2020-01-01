В мире более 116 млн человек заболело коронавируосм

С начала новых суток было зафиксировано 79 700 новых случаев COVID, умерли 2 075 человек.

В мире по состоянию на 6 марта зафиксировали 116 739 979 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности, 2 593 526 человек умерли, выздоровели 92 339 490 человек.

С начала новых суток зафиксировано 79 700 новых случаев, умерли 2 075 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (29 593 704), Индия (11 192 088) и Бразилия (10 871 843).

Напомним, в Украине за последние сутки было зафиксировано более девяти тысяч новых случаев COVID. При этом выздоровел лишь 3351 пациент.

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