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В мире более 116 млн человек заболело коронавируосм

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С начала новых суток было зафиксировано 79 700 новых случаев COVID, умерли 2 075 человек.
Коронавирус преодолели 92 339 490 человек
Коронавирус преодолели 92 339 490 человек
Getty

В мире по состоянию на 6 марта зафиксировали 116 739 979 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности, 2 593 526 человек умерли, выздоровели 92 339 490 человек.

С начала новых суток зафиксировано 79 700 новых случаев, умерли 2 075 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (29 593 704), Индия (11 192 088) и Бразилия (10 871 843).

Напомним, в Украине за последние сутки было зафиксировано более девяти тысяч новых случаев COVID. При этом выздоровел лишь 3351 пациент. 

ВОЗ обеспокоена недоверием к COVID-вакцианции

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Теги: статистика, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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