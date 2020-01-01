Далай-лама вакцинировался препаратом Covishield

Он также призвал других людей не пренебрегать прививкой, поскольку она может предотвратить серьезные проблемы.

Духовный лидер Тибета 85-летний Далай-лама в субботу, 6 марта, получил первую прививку от коронавируса вакциной Covishield. Его вакцинировали в больнице в городке Дхармсала на севере Индии, сообщает AP.

После прививки 85-летний Далай-лама призвал людей проявить смелость и пройти вакцинацию.

"Чтобы предотвратить некоторые серьезные проблемы, эта инъекция очень и очень полезна", - сказал он.

Врач из больницы, где была сделана прививка, сообщил, что после этого Далай-ламу наблюдали в течение 30 минут.

"Он предложил прийти в больницу, как обычный человек, чтобы сделать себе прививку", - сказал он.

По словам врача, вакцинацию прошли еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы. Все одиннадцать получили вакцину Covishield, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведским производителем лекарств AstraZeneca и производимую Индийским институтом сыворотки. К слову, этой же вакциной сейчас делают прививки в Украине.

Напомним, Индия занимает второе место в мире по показателям заболеваемости коронавирусом после США.

Комаровский высказался о вакцине Covishield

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