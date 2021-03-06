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Далай-лама вакцинировался препаратом Covishield

Комментариев: 3
Он также призвал других людей не пренебрегать прививкой, поскольку она может предотвратить серьезные проблемы.
Далай-лама вакцинировался препаратом Covishield
Далай-лама вакцинировался препаратом Covishield
EPA/UPG

Духовный лидер Тибета 85-летний Далай-лама в субботу, 6 марта, получил первую прививку от коронавируса вакциной Covishield. Его вакцинировали в больнице в городке Дхармсала на севере Индии, сообщает AP.

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После прививки 85-летний Далай-лама призвал людей проявить смелость и пройти вакцинацию.

"Чтобы предотвратить некоторые серьезные проблемы, эта инъекция очень и очень полезна", - сказал он.

Врач из больницы, где была сделана прививка, сообщил, что после этого Далай-ламу наблюдали в течение 30 минут.

"Он предложил прийти в больницу, как обычный человек, чтобы сделать себе прививку", - сказал он.

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По словам врача, вакцинацию прошли еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы. Все одиннадцать получили вакцину Covishield, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведским производителем лекарств AstraZeneca и производимую Индийским институтом сыворотки. К слову, этой же вакциной сейчас делают прививки в Украине.

Ранее сообщалось, что в НАН подсчитали необходимые темпы вакцинации в Украине.

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Теги: вакцина, Индия, вакцинация, Далай-Лама, Коронавирус, COVID-19
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Комментариев (3)
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wert-71    06.03.2021, 17:05
Оценка:  +5
wert-71
так він клієнт Дем.партії, чого дивуватися
Avenger_    06.03.2021, 13:37
Оценка:  -20
Avenger_
Ооо, цэ пэрэмога!
Все оп-шные помойки сейчас кинутся разгонять новость : "Далай-лама - не лох" ))
wert-71    06.03.2021, 17:06
Оценка:  +5
wert-71
і пропагувати Спутнік
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