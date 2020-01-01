Спасатели проводят поисковые мероприятия.

В России у школы сошла лавина: Один человек погиб СК РФ

В России у школы сошла лавина. В результате один человек погиб. Остальных пострадавших, женщину и ребенка, удалось спасти. Об этом сообщили в СК РФ по Камчатскому краю.

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По имеющейся информации, инцидент произошел в городе Елизово. Лавина сошла в субботу, 6 марта, около 18 часов в районе местной школы. Под нее попали люди.

“Мужчина, на вид 40 лет, погиб на месте происшествия, женщина и ребенок, на вид 10-12 лет, были спасены“, – говорится в сообщении.

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В данный момент спасатели продолжают проводить поисковые мероприятия, также проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность.

Ранее сообщалось, что в Японском море горело российское судно.