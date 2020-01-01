Папа Римский встретился с духовным лидером шиитов

Глава Католической церкви в ходе первого в истории визита понтифика в Ирак встретился с великим аятоллой Али аль-Систани.

Папа Римский Франциск в ходе визита в Ирак встретился с великим аятоллой Али аль-Систани, одним из духовных лидеров шиитов. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает CNA.

Отмечается, что религиозные деятели встретились в доме Систани в городе Наджаф рано утром в субботу, на второй день первого в истории визита Папы Римского в Ирак.

На встречу не были допущены представители прессы, поскольку 90-летний великий аятолла ведет уединенный образ жизни и почти не появляется на публике.

После 55-минутной встречи с Систани понтифик направился к развалинам древнего Ура на юге Ирака, почитаемого как место рождения Авраама, отца иудаизма, христианства и ислама. Планируется, что позже понтифик выступит с речью на межрелигиозных собраниях.

Напомним, Папа Римский Франциск 5 марта прибыл в Багдад. В рамках четырехдневного визита предусмотрено его встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, президентом Бархамом Салехом, а также представителями церковных и гражданских сообществ.

Накануне сообщалось, что Папа Римский впервые в истории прибыл в Ирак с апостольским визитом.

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