Пандемия нанесла миру грандиозную травму - ВОЗ

Массовая травма, которую пандемия коронавируса нанесла человечеству, "несравненно больше" чем та, которую люди переживали после Второй мировой войны, считают в ВОЗ.

Пандемия COVID-19 привела к большей "массовой травме", чем трагедия Второй мировой войны, и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, сообщает в субботу, 6 марта, Синьхуа.

"Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир", - сказал Гебреисус.

По его словам, спровоцированная пандемией массовая травма - "несравненно большая" и превосходит послевоенную.

"Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому", - отметил генеральный директор ВОЗ.

В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан подчеркнул важность развития государственных программ поддержки психического здоровья.

"Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления", - заявил Райан, добавив, что на эти цели должны быть выделены средства.

Как сообщалось, в мире более 116 млн человек заболело коронавирусом. Из них 2 593 526 человек умерли, выздоровели 92 339 490 человек.

Напомним, в ВОЗ считают, что к началу 2022 года пандемия закончится. Однако, это не значит, что в следующем году вирус полностью исчезнет.

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