Президент Нигерии сделал прививку от COVID-19

Нигерия получила почти 4 млн доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX. В стране планируют вакцинировать более 100 млн человек за два года.

В Нигерии президент Мухаммаду Бухари привился от коронавируса COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 6 марта.

"С тем, чтобы показать свою уверенность в безопасности и эффективности вакцины, я сделал сейчас прививку и призываю всех нигерийцев последовать моему примеру для защиты от коронавируса", – сказал Бухари.

Одновременно с ним прививку сделал вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо.

Массовая вакцинация населения Нигерии началась 5 марта с сотрудников системы национального здравоохранения. Для этого используется вакцина AstraZeneca, первая партия которой в количестве 3,92 млн доз прибыла в Нигерию 2 марта. Она доставлена в рамках программы COVAX, призванной обеспечить развивающимся странам доступ к вакцинам от COVID-19.

Правительство Нигерии поставило цель вакцинировать от коронавируса в течение ближайших двух лет 109 млн жителей, или половину населения страны.

Напомним, в начале марта президент Ганы Нана Акуфо-Аддо стал первым в мире человеком, получившим COVID-прививку в рамках глобальной программы COVAX.

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