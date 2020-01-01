Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов – СМИ

Чиновника экономического департамента российского посольства в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из Франции. Россия в ответ приняла зеркальные меры, утверждают источники.

Власти РФ и Франции официально о выдворении дипломатов не сообщали

Франция и Россия в декабре 2020 года обменялись выдворением дипломатов. Эти действия не предавались огласке, сообщило накануне французское издание Les Echos со ссылкой на источники.

Указано, что причиной выдворения российского дипломата из Франции стал шпионский скандал. Одного из чиновников экономического департамента российского посольства в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из Франции.

Россия в ответ приняла зеркальные меры, выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.

"В конце 2020 года страны пытались сохранить, по крайней мере внешне, хорошие отношения, несмотря на новый всплеск напряженности на фоне предполагаемого отравления Алексея Навального… И именно в этот момент происходит высылка дипломатов. Еще один сигнал наличия напряженности в холодной атмосфере дипломатии между Москвой и Парижем", – пишет издание.

Власти РФ и Франции официально о выдворении дипломатов не сообщали. Кроме того, в российском посольстве в Париже отказались комментировать "утечки информации в СМИ".

Напомним, 5 февраля РФ выслала дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в акциях в поддержку Алексея Навального.

В ответ на это данные страны объявили о высылке российских дипломатов.

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