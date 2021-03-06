Мадуро сделал прививку вакциной Спутник V

Российской вакциной уже привита большая часть медицинского персонала в стране, заверил Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса COVID-19 Спутник V. Об этом стало известно в ходе трансляции, которая велась в Twitter президента в субботу, 6 февраля.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", – сказал Мадуро и добавил по-русски: "Спасибо!".

В Twitter президент Венесуэлы сообщил, что Спутником V уже привита большая часть медицинского персонала в стране.

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal m'edico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicol'as Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

Напомним, 13 февраля в Венесуэлу прибыла первая партия Спутника V. А вакцинация российским препаратом началась в этой стране 18 февраля.

Ранее сообщалось, что в январе Венесуэла зарегистрировала Спутник V по ускоренной процедуре. А в октябре сообщлось о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.

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