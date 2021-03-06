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Мадуро сделал прививку вакциной Спутник V

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Российской вакциной уже привита большая часть медицинского персонала в стране, заверил Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса COVID-19 Спутник V. Об этом стало известно в ходе трансляции, которая велась в Twitter президента в субботу, 6 февраля.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", – сказал Мадуро и добавил по-русски: "Спасибо!".

В Twitter президент Венесуэлы сообщил, что Спутником V уже привита большая часть медицинского персонала в стране.

Напомним, 13 февраля в Венесуэлу прибыла первая партия Спутника V. А вакцинация российским препаратом началась в этой стране 18 февраля.

Ранее сообщалось, что в январе Венесуэла зарегистрировала Спутник V по ускоренной процедуре. А в октябре сообщлось о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.

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Теги: Россия, президент, вакцина, спутник, видео, Венесуэла, вакцинация, Мадуро, Николас Мадуро, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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