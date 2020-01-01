Сенат США одобрил экономический план на $1,9 трлн

Измененный законопроект предстоит вновь одобрить Палате представителей Конгресса, только после этого он отправится на подпись президенту Байдену.

Сенат Конгресса США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн. Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе. Об этом стало известно в субботу, 6 марта.

Согласно трансляции заседания, законопроект набрал минимальное количество голосов для его утверждения – 50 против 49.

В ходе рассмотрения документа сенаторы, в основном от Республиканской партии, выносили на голосование различные поправки, однако большинство их них было отклонено. Теперь измененный законопроект предстоит вновь одобрить Палате представителей Конгресса, только после этого он отправится на подпись президенту.

Известно, что в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, а также внесен ряд других корректив. Так, была принята поправка по выплатам для потерявших работу граждан. Размер еженедельных дотаций составит $300, программа пособий продлится до 6 сентября.

В целом пакет мер предусматривает выделение около $400 млрд на борьбу с пандемией. Почти $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное – на стимулирование экономики.

Ранее президент Байден заявил о нехватке еды для американцев. По его словам, в общей сложности для 36 млн граждан США не хватает продуктов из-за кризиса, который последовал за пандемией коронавируса.

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