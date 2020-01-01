В Финляндии перенесли выборы из-за коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 648 и достигло в субботу 61 552.

Власти Финляндии перенесли муниципальные выборы с апреля на июнь из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства в субботу, 6 марта.

"Секретари финских политических партий встретились с министром юстиции Анной-Маей Хенрикссон. Восемь из девяти партий поддержали перенос муниципальных выборов на июнь. Истинные финны выступили против отсрочки… Выборы состоятся 13 июня", – говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 648 и достигло в субботу 61 552. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 767 человек.

Кроме того, в стране выявлены 1 295 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 450 тысяч человек.

Напомним, ученые обнаружили в Финляндии новую мутацию коронавируса, у которой есть свойства и британского, и южноафриканского штаммов.

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