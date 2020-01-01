Первый Twitter-пост выставлен на продажу

На онлайн-аукционе цена лота уже достигла двух миллионов долларов, однако торги пока не окончены.

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на аукцион первое сообщение, опубликованное на платформе сервиса. Данные о 15-летнем лоте представлены на сайте онлайн-аукциона Valuables.

Указано, что первый пост был сделан 21 марта 2006 года и принадлежит самому Дорси.

"Просто настраиваю свой Twitter", - написал тогда основатель сети.

Так, за сутки после начала торгов цена лота увеличена до двух миллионов долларов. Основная борьба за право приобрести его идет между гендиректором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским бизнесменом, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном, ставка которого пока не перекрыта.

Напомним, после блокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter и ряде других соцсетей Дорси заявил, что не рад такому необходимому шагу.

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