В двигателе Boeing обнаружены повреждения

Повреждения обнаружены на внутренних поверхностях одной из лопастей двигателя Pratt & Whitney PW 4000.

В двигателе самолета Boeing 777, части которого упали с неба на улицы одного из американских городов, найдены многочисленные микротрещины. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил телеканал NBC со ссылкой на предварительное заключение Национального совета по безопасности на транспорте США.

Согласно отчету специалистов, проводивших проверку, повреждения обнаружены на внутренних поверхностях одной из лопастей двигателя Pratt & Whitney PW 4000, и они, по их словам, являются признаком так называемой усталости металла.

Вследствие этого в двигателе были сломаны две лопасти: одна - у основания, другая - посредине.

Напомним, в феврале крупные обломки двигателя самолета Boeing 777, который загорелся в воздухе, усыпали город Блумфилд в штате Колорадо. Никто не пострадал ни в населенном пункте, ни на борту судна, который удачно приземлился в аэропорту.

Далее сообщения об экстренных посадках Boeing из-за неполадок с двигателями участились, в связи с чем Британия закрыла небо для некоторых моделей воздушных суден компании.

О проблемах с двигателями Boeing было известно давно - СМИ

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