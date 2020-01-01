Вспышка Эболы в Гвинее: смертность составляет 50%

Вспышка лихорадки Эбола в африканской стране разрастается, в то время как кампания по вакцинации уже стартовала.

В Гвинее каждый второй зараженный Эболой умирает

В Гвинее зафиксировано 18 случаев заражения вирусом Эбола, половина инфицированных скончались. Такие данные обнародованы в субботу, 6 марта, на странице регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке в Twitter.

Указано, что власти установили личности 523 жителей, которые контактировали с инфицированными, что составляет 82% от их общего количества.

Тем временем кампания по иммунизации населения от упомянутого заболевания продолжается. По данным ВОЗ, на данный момент прививки получили 1604 человека.

Напомним, в середине февраля правительство Гвинеи объявило об эпидемии вируса Эбола в стране. На тот момент выявили семерых зараженных, трое из которых умерли.

В связи с этим 23 февраля в Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола. ВОЗ передала в страну почти 20 тысяч доз вакцин.

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