Евродепутат предложил применить СП-2 как "рычаг"

Использование газопровода должно зависеть от дальнейших действий российского руководства во внешней политике, считает Манфред Вебер.

Использование газопровода должно зависеть от действий Москвы, считает депутат ЕП

Депутат Европарламента, лидер фракции Европейская народная партия, Манфред Вебер предложил использовать газопровод Северный поток-2 как политический инструмент против РФ. Об этом говорится в интервью политика журналу Der Spiegel, обнародованном в субботу, 6 марта.

"Поскольку остановки строительства сейчас с правительством Германии не добиться, ЕС должен использовать трубопровод как рычаг во внешней политике. <...> Его использование должно быть увязано с оговорками и зависеть от дальнейших действий российского руководства", - цитирует издание Вебера.

Депутат отметил, что проект СП-2 не в интересах Европы, и призвал Евросоюз не быть наивными в отношениях с Кремлем.

"Если российское руководство не вернется к партнерским отношениям, то трубопровод не сможет заработать в полную силу. Тогда это будет ответственность Кремля", - предложил Вебер.

Ранее 40 американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с требованием ввести санкции против компаний-участниц проекта Северный поток-2.

С аналогичным призывом к главе Белого дома обратились в Офисе президента Украины.

Готовность Северного потока-2 оценивают в 98%

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