Евродепутат предложил применить СП-2 как "рычаг"
Депутат Европарламента, лидер фракции Европейская народная партия, Манфред Вебер предложил использовать газопровод Северный поток-2 как политический инструмент против РФ. Об этом говорится в интервью политика журналу Der Spiegel, обнародованном в субботу, 6 марта.
"Поскольку остановки строительства сейчас с правительством Германии не добиться, ЕС должен использовать трубопровод как рычаг во внешней политике. <...> Его использование должно быть увязано с оговорками и зависеть от дальнейших действий российского руководства", - цитирует издание Вебера.
Депутат отметил, что проект СП-2 не в интересах Европы, и призвал Евросоюз не быть наивными в отношениях с Кремлем.
"Если российское руководство не вернется к партнерским отношениям, то трубопровод не сможет заработать в полную силу. Тогда это будет ответственность Кремля", - предложил Вебер.
Ранее 40 американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с требованием ввести санкции против компаний-участниц проекта Северный поток-2.
С аналогичным призывом к главе Белого дома обратились в Офисе президента Украины.
Готовность Северного потока-2 оценивают в 98%
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