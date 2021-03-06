В Австрии и Германии протестовали против карантина

Демонстранты требовали ослабления карантинных мер, ужесточенных властями на фоне третьей волны коронавируса в Европе.

В Вене в субботу, 6 марта, несколько сотен человек приняли участие в протестах против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Как сообщает информагентство APA, некоторые демонстранты прибыли в столицу из других городов на туристических автобусах, специально чтобы поддержать эту акцию.

К протесту под лозунгом "Демократия, основные права и свобода", в числе прочих, ранее призывала праворадикальная Австрийская партия свободы. В поданном в полицию уведомлении о массовом мероприятии 6 марта было указано, что число ее участников составит три тысячи человек. Demo in Wien ist trotz Verbot gut besucht pic.twitter.com/8FRHhKG7Mo — Der Informant™ (@DerInformant_) March 6, 2021

Демонстранты требовали ослабления в стране карантинных мер и отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца. Полиция не препятствовала протестующим, однако проверяла, носят ли они маски и соблюдают ли социальную дистанцию. Между тем около 200 сторонников правительственных мер по борьбе с COVID-19 устроили в Вене велопробег.

Автопробеги в Лейпциге

В тот же день, 6 марта, массовая акция против карантинных ограничений состоялась в немецких федеральных землях Саксония и Саксония-Анхальт.

Около 350 водителей из разных городов этих земель устроили серию автопробегов, конечным пунктом которых стал саксонский Лейпциг. На стекла своих автомобилей участники акции прикрепили плакаты с лозунгами, критикующими, в том числе, кампанию по вакцинации от коронавируса.

Изначально ожидалось, что в этой акции примут участие около тысячи автомобилистов, сообщила пресс-служба полиции. В тот же день в Лейпциге состоялась и контрдемонстрация сторонников вакцинации и других мер по борьбе с коронавирусом. По данным полиции, в ней приняли участие около тысячи человек, которые съехались на мотоциклах и велосипедах в центр города на митинг под лозунгом "Затормозить нестандартное мышление" (движение под названием "Мыслящие нестандартно" резко критикует карантинные ограничения в Германии).

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Источник: Русская служба DW

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