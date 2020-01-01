Одна доза вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech от COVID-19 не защитит - ученые
Американские ученые, которые сотрудничают с Минздравом США, утверждают, что необходимо введение двух доз препаратов Moderna и Pfizer/BioNTech, чтобы защитить организм от коронавируса. Об этом в субботу, 7 марта, сообщила газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что вторую дозу вакцины Moderna необходимо ввести через четыре недели после первой, Pfizer/BioNTech - через три недели.
"Крайне важно, чтобы эти вакцины применялись тем образом, который был сертифицирован Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов с целью предотвращения заражения COVID-19, а также последующей госпитализации и смерти", - отметил директор Центра биологических оценок и исследований при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Питер Маркс.
На предложение ряда американских политиков вводить по одной дозе COVID-вакцин, чтобы ускорить процесс вакцинации, эксперт ответил, что нет доказательств, что одна прививка надолго защитит граждан от вируса.
Ранее компания Johnson & Johnson объявила о создании вакцины от коронавируса, одна доза которой защитит от инфекции.
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