Сербского лидера прослушивали более 1,5 тысячи раз

Расследование МВД установило, что кроме главы государства, прослушивались его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.

Президента Сербии Александара Вучича и членов его семьи прослушивали 1572 раза, заявил во время обращения к согражданам в субботу, 6 марта, глава МВД Сербии Александар Вулин, сообщил телеканал РТС.

"МВД собрало бесспорные доказательства, что президент и его семья прослушивались. Зафиксировано 1572 прослушанных телефонных разговора. Эти разговоры передавались функционерам МВД. МВД завершило следствие, отдельные сотрудники МВД были допрошены на полиграфе", - сообщил министр.

По данным Вулина, кроме главы государства, прослушивались его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.

Дело передано в прокуратуру, резюмировал глава МВД.

Как сообщалось, в январе Вулин заявил, что Вучича прослушивали в течение 18 месяцев, и сам министр знает, кто за этим стоит.

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