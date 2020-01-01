В Пакистане уничтожено восемь террористов

Армия в ходе двух спецопераций уничтожила восемь террористов, включая трех командиров пакистанских талибов.

Террористы ведут свою деятельность в регионе с 2009 года livehindustan.com

Силы безопасности Пакистана заявляют, что в субботу, 6 марта, во время спецоперации было убито восемь исламских террористов, находившихся в бывших опорных пунктах талибов в Северном Вазиристане в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает издание Live Hindustan.

В заявлении армии говорится, что силы безопасности в ходе двух разведывательных операций убили трех командиров пакистанских талибов.

Террористы принадлежали к разным группировкам и продолжали участвовать в террористической деятельности против сил безопасности, правоохранительных органов и местных жителей этого района с 2009 года. В частности, боевики похищали людей с целью выкупа.

В 2015 году районы Северный и Южный Вазиристан служили основной базой для местных и иностранных боевиков, пока армия не взяла под свой контроль регион.

Как сообщалось ранее, Индия и Пакистан договорились о перемирии в Кашмире. Страны обсуждают вопрос создания "линии экстренной связи" для разрешения проблем, которые могут возникнуть на границе.

Добавим, в Пакистане полицейские будут проводить погони на роликах. Спецотряд появится в 20-миллионном городе Карачи. Воры выхватывают у прохожих кошельки или телефоны и пытаются скрыться в узких переулках. Поэтому ролики быстро и безопасно позволят догнать правонарушителя.



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