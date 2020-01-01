В США на месте гибели афроамериканца Флойда погиб человек

На месте гибели Флойда разгорелся конфликт между двумя людьми, один из которых начал стрелять. Пострадавший умер в медучреждении.

В результате стрельбы на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в штате Миннесота погиб как минимум один человек. Инцидент со стрельбой произошел в результате перепалки между двумя лицами. Их личности полиция не раскрывает, пишет ТАСС.

Во время ссоры один из участников конфликта открыл стрельбу. Раненого доставили в больницу, где он скончался.

Полиция ведет расследование инцидента.

Напомним, Джордж Флойд умер после того, как при его задержании в мае прошлого года полицейский применил жесткий удушающий прием. После смерти мужчины в США прошли массовые протесты и беспорядки.

Ранее мы писали, что на Киевщине мужчина из ружья стрелял по односельчанам. Ранив двоих знакомых стрелок сбежал. Его нашли с помощью служебных собак и задержали.

Добавим, в Таиланде на похоронах расстреляли кандидатов в мэры. Подозреваемый является членом провинциальной администрации Ванчарта Ниамракса.



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