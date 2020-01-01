"Как жестоко": Папа Римский приехал в Мосул
Папа Римский Франциск во время своего пребывания в Ираке прибыл в бывшую "столицу" ИГИЛ Мосул. Там он вознес молитву за жертв войны и терроризма. Церемония состоялась на площади, где находятся пострадавшие от экстремистов четыре христианские церкви, сообщает ТАСС.
Мосул игиловцы контролировали с 2014 по 2017 год.
"Сегодня мы молимся вместе за всех жертв войны, прося бога принять их на небесах. Мы, люди, часто забывали о предначертанных богом мире и гармонии. Мы не подняли рук к небу, и на земле опять прозвучал пронзительный крик о пролитой невинной крови", - сказал 84-летний Папа.
Он добавил, что гонения на христиан на Ближнем Востоке нанесли огромнейший урон всему обществу.
"Как жестоко, что именно страна, колыбель цивилизации, попала в бурю зверств... Древние культовые постройки разрушены, тысячи людей - мусульмане, христиане, езиды - были проглочены терроризмом, изгнаны из своих домов и убиты", - добавил понтифик.
Отметим, что безопасность Папы обеспечивают около 10 тысяч сотрудников иракских сил безопасности.
Cмотрите фотогалерею: "Как жестоко": Папа Римский приехал в Мосул
Папа Римский впервые в истории прибыл в Ирак. Он прилетел в страну в пятницу, 5 марта. Его поездка продлится три дня. Глава католической церкви уже встретился с духовным лидером шиитов – 90-летним великим аятоллой Али аль-Систани.
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