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В Северной Македонии зарегистрировали Спутник V

Комментариев: 1
Российский препарат от коронавирусной инфекции зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры.
Спутник V одобрен в 46 странах
Спутник V одобрен в 46 странах

В Северной Македонии зарегистрирован препарат от коронавируса российского производства Спутник V. Об этом сообщается на сайте COVID-вакцины.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса Спутник V в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (EUA)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Спутник V одобрен в 46 странах. В частности, в Беларуси, Боливии, Сербии, Алжире, Тунисе, Иране, Парагвае, Палестине, Туркменистане и других.

Напомним, что недавно разразился скандал из-за слов премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Он "пообещал России Закарпатскую Украину" за вакцину Спутник V.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга вакцинировались Спутник V.

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Теги: Россия, вакцина, Македония, регистрация, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vixerunt    07.03.2021, 13:37
Оценка:  +2
Vixerunt
Вот ватники настырные, так и лезут с своей шмалью в все дыры.
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