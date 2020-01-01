В мире сделали почти 300 млн прививок от COVID-19

Больше всего сделано инъекций от коронавируса в Соединенных Штатах, Китае и странах Евросоюза.

Лидером по числу доз на 100 человек является Израиль

По состоянию на воскресенье, 7 марта, в мире сделано почти 300 млн прививок от коронавирусной инфекции в 111 странах. Лидером по количеству сделанных инъекций являются США, пишет Bloomberg.

В США введено 87,9 млн доз COVID-препарата. За последнюю неделю в стране вводили в среднем 2,16 миллиона доз в день.

На втором месте – Китай с 87,9 млн инъекций, на третьем - страны ЕС, где введено 39,8 млн доз.

В первую пятерку входят Великобритания (22,9 млн) и Индия (20,7 млн).

Лидерами по числу доз на сотню человек являются:

Израиль (95,35),

Сейшельские Острова (85,12),

Объединенные Арабские Эмираты (58,29),

Мальдивы (39,18),

Великобритания (34,26).

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Между тем, в Украине провакцинировали более 17 тысяч человек. Прививочная кампания в стране стартовала 24 февраля.

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