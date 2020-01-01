В Сенегале во время беспорядков погибли семь человек

Люди громят магазины, сжигают полицейские участки и автомобили. Есть случаи мародерства. Такого в стране не наблюдалось несколько десятилетий.

В Сенегале в ходе беспорядков, которые вспыхнули в среду, 3 марта, после ареста одного из лидеров оппозиции Усмана Сонко, погибли по меньшей мере семь человек, пишет ТАСС.

В частности, в городе Диаобе на юге страны в субботу, 6 марта, был застрелен 17-летний парень, когда происходил погром правительственные здания. Протестующие также сожгли полицейский участок.

Всего же в субботу было уничтожено шесть управлений полиции. Также протестующие жгут автомобили.

В городах участились случаи мародерства. Протестующие нападают на магазины, здания судов, газет, телекомпаний.

Полиция против демонстрантов применяет слезоточивый газ.

В местных СМИ отмечают, что таких крупных беспорядков в Сенегале не было несколько последних десятилетий.

Усман Сонко задержан за нарушение общественного порядка по пути в суд, где его должны были допрашивать в связи с обвинениями в его адрес в изнасиловании. Срок его задержания истекает в воскресенье, 7 марта.

Политик утверждает, что он невиновен. По его словам, таким образом власти хотят не допустить его до следующих президентских выборов.

Отметим, что по данным ООН, в Мьянме с начала протестов погибли более 50 человек. Среда стала для Мьянмы самым "кровавым днем" за последний месяц, с тех пор как военные захватили власть. За один день погибло 38 граждан.

Добавим, что протесты есть и в Европе. Так, в Австрии и Германии протестовали против карантина.

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