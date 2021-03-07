В Швейцарии проводят референдум о законности никаба

Вопрос, вынесенный на референдум, касается всех способов скрывать лицо в общественных местах и относится не только к мусульманкам.

В Швейцарии проводят референдум о запрете покрывать лицо в общественных местах. Об этом сообщает Swiss Info в воскресенье, 7 марта.

Швейцарцы голосуют по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.

Запрет будет касаться также футбольных фанатов, левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.

Сторонники запрета говорят о том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба эти права ограничивает. Также есть мнение, что запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, укрепит безопасность, помогая противодействовать персонам, нарушающим общественный порядок. Свою роль играет и аргумент борьбы с терроризмом.

В свою очередь противники запрета говорят, что запрет на никаб лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни. Ведь запрет будет распространяться на общедоступные улицы и площади по всей Швейцарии, на общественный транспорт, рабочие офисы, рестораны, магазины и спортивные арены. Исключения для туристок-женщин, например из государств Персидского залива, не допускаются.

Наконец, парламентское большинство, отвергающее запрет, подготовило свое контрпредложение, в центре которого - запрет скрывать лицо только в случае, если представители власти хотят провести персональную идентификацию личности. Документ также предусматривает пакет мер по поощрению гендерного равенства и совершенствование процесса социальной интеграции в Швейцарии женщин-мусульманок, прежде всего из числа мигрантов.

Напомним, что в 2019 году в Нидерландах запретили ношение паранджи. В Нидерландах введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. В список попали паранджа, мотоциклетные шлемы и балаклавы.

Также в 2018 года в Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи. Документом, помимо паранджи и никаба, запрещается ношение в общественных местах балаклав, масок, накладных бород и усов.

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