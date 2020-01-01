В Австрии приостановили вакцинацию одной партией препарата AstraZenecа
В Австрии правительство приостановило COVID-вакцинацию одной партией вакцины AstraZeneca. Об этом со ссылкой на федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии сообщает News Break в воскресенье, 7 марта.
"BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия", - сказано в сообщении.
Как стало известно, 49-летняя женщина скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. Кроме того, у 35-летней пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии. Сейчас она находится в процессе выздоровления.
В свою очередь в BASG подчеркнули, что сейчас нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией, однако в качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из партии вакцины больше не выдаются.
Напомним, что ранее в Австрии после COVID-вакцинации умерли десятки человек. Все умершие привились препаратом Pfizer/BioNTech, однако власти страны заявляют, что связь смертей пациентов с вакцинацией не установлена.
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