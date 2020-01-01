Две трети американцев одобряют действия Байдена в борьбе с пандемией

При этом действия Байдена положительно оценивают 35% сторонников республиканцев и 98% избирателей демократов.

Действия президента США Джо Байдена в борьбе с пандемией коронавируса одобряют 68% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса ABC News / Ipsos в воскресенье, 7 марта.

В частности, действия Байдена по урегулированию кризиса положительно оценивают 35% сторонников республиканцев и 98% избирателей демократов.

Кроме того, 72% американцев очень или несколько обеспокоены возможностью заражения коронавирусом, по сравнению с 78% в октябре и 89% в апреле 2020 года.

В то же время большинство американцев считают, что ограничительные меры, такие как ношение масок (56%) и ограничения публичных собраний (50%) ослабляются слишком быстро.

Отметим, что 28% взрослых американцев сообщили, что получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Еще 15% пытались вакцинироваться, но им не удалось.

Ранее Байден заявил, что около 300 млн американцев сделают COVID-прививку к концу июля. Компании-производители вакцин Pfizer и Moderna предоставят по 300 млн доз вакцин к концу июля 2021 года.

Также Байден лично позвонил американке, пострадавшей от пандемии COVID-19. Глава государства рассказал собеседнице о плане предоставления срочной помощи людям, потерявшим работу из-за локдауна.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet