В мире прирост COVID - на высшей отметке за месяц

За день в мире обнаружили почти 479 тысяч новых случаев коронавируса, при этом скончались более 10 тысяч человек.

В мире число COVID-больных за сутки увеличилось на 478 614 - это самый высокий показатель за последний месяц. Об этом свидетельствует инфографика на сайте ВОЗ в воскресенье, 7 марта.

При этом в последний раз показатель выше этого уровня был зафиксирован 6 февраля - 495 069 случаев.

Накануне от COVID-19 скончались 10 124 пациента. Рекорд -16 678 случаев - был установлен 28 января.

"В целом по состоянию на 14:03 по центральноевропейскому времени, 7 марта 2021 года, ВОЗ сообщили о 116 135 492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе о 2581976 смертей. По состоянию на 7 марта 2021 года было введено 249 160 837 доз вакцин", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Украине уже свыше 1,4 млн случаев COVID-19. За прошедшие 24 часа зафиксировано 103 летальных исхода. Выздоровели 2 147 человек. С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились более 1,4 млн человек.

Также сообщалось, что в Киеве 432 новых COVID-больных за сутки. За сутки госпитализировали 50 киевлян. От инфекции скончалось 14 человек, выздоровел 41 житель столицы.

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