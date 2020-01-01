Швейцарцы поддержали запрет скрывать лицо в общественных местах

На референдуме более миллиона граждан Швейцарии высказались за запрет никаба и паранджи, а также балаклавы.

В Швейцарии на референдуме 53% участников голосования поддержали запрет на скрытие лица в общественных местах. Об этом свидетельствуют данные SRF в воскресенье, 7 марта.

В частности, за запрет скрывать лицо в общественных местах проголосовали 52,7% или 1 077 560 граждан, против - 47,3% или 967 840 человек. 17 кантонов из 21 поддержали такое решение.

На референдум выносился вопрос об общенациональном запрете никаба, бурки, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах. Запрет также коснется футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые во время демонстраций скрывают лица.

Напомним, что в 2019 году в Нидерландах запретили ношение паранджи. В Нидерландах введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. В список попали паранджа, мотоциклетные шлемы и балаклавы.

Также в 2018 года в Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи. Документом, помимо паранджи и никаба, запрещается ношение в общественных местах балаклав, масок, накладных бород и усов.

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