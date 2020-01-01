Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Швейцарцы поддержали запрет скрывать лицо в общественных местах

Комментариев: 0
На референдуме более миллиона граждан Швейцарии высказались за запрет никаба и паранджи, а также балаклавы.
В Швейцарии запретили скрывать лицо в общественных местах
В Швейцарии запретили скрывать лицо в общественных местах

В Швейцарии на референдуме 53% участников голосования поддержали запрет на скрытие лица в общественных местах. Об этом свидетельствуют данные SRF в воскресенье, 7 марта.

В частности, за запрет скрывать лицо в общественных местах проголосовали 52,7% или 1 077 560 граждан, против - 47,3% или 967 840 человек. 17 кантонов из 21 поддержали такое решение.

На референдум выносился вопрос об общенациональном запрете никаба, бурки, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах. Запрет также коснется футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые во время демонстраций скрывают лица.

Напомним, что в 2019 году в Нидерландах запретили ношение паранджи. В Нидерландах введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. В список попали паранджа, мотоциклетные шлемы и балаклавы.

Также в 2018 года в Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи. Документом, помимо паранджи и никаба, запрещается ношение в общественных местах балаклав, масок, накладных бород и усов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: выборы и референдумы, Ислам, Швейцария, референдум, мусульмане, паранджа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь