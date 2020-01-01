В Британии минимальный суточный прирост COVID-19 за пять месяцев
Накануне в Великобритании обнаружили 5 177 новых случаев COVID-19 - это самый низкий показатель за пять месяцев. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 7 марта.
Предыдущий самый низкий показатель был зафиксирован 22 сентября - тогда обнаружили 5 079 новых случаев коронавируса.
В то же время средний процент заболеваемости в Британии на этой неделе упал на 31,3% в сравнении с неделей 22-28 февраля.
Всего в стране с начала пандемии зафиксировали 4 218 520 случаев заболевания, а также 140 062 летальных исхода.
Напомним, что в мире прирост COVID - на высшей отметке за месяц. За день в мире обнаружили почти 479 тысяч новых случаев коронавируса, при этом скончались более 10 тысяч человек.
Также сообщалось, что Украина вошла в десятку стран мира по приросту коронавируса. В перечень вошли также Бразилия, США, Италия, Франция, Индия, Польша, Чехия, Турция и Россия.
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