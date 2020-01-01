В Австрии британская мутация провоцирует больше всего заражений COVID

Австрийский Минздрав проанализировал данные за последнюю неделю февраля. Более половины заражений пришлись на британский штамм.

В Австрии большинство новых случаев COVID приходится на британскую мутацию Abbott Laboratories

Большинство новых случаев COVID-19 в Австрии в последнюю неделю февраля оказались вызваны британской мутацией коронавируса. Об этом заявил глава австрийского Минздрава Рудольф Ашобер в воскресенье, 7 марта.

За неделю на британский штамм пришлось 58,4% всех подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии.

"Это доминирование" британского "штамма не является хорошей новостью для Австрии. Он намного заразнее, чем" родительский "вирус: в нашей стране, согласно текущим расчетам - на 23%", - сказал Ашобер.

В то же время на "родительский" вирус SARS-CoV-2 в Австрии пришлось 36,3% всех случаев коронавируса.

Кроме британской мутации B.1.1.7, в Австрии зафиксировали южноафриканский штамм B1.351. Мутация особенно распространена в федеральной земле Тироль - там ее обнаружили у 11% всех больных COVID-19.

Медики проверяют подозрения на наличие в Австрии бразильской мутации B.1.1.28, но пока продолжаются соответствующие экспертизы.

Напомним, что ранее в Австрии протестовали против карантина. Демонстранты требовали ослабления карантинных мер, ужесточенных властями на фоне третьей волны коронавируса в Европе.

Также сообщалось, что в Австрии приостановили вакцинацию одной партией препарата AstraZenecа. После вакцинации 49-летняя женщина скончалась, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

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