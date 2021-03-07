Во Франции погиб политик и миллиардер Ольвье Дассо

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем "твиттере" написал, что Дассон "посвятил свою жизнь служению стране".

Французский депутат от консервативной партии Les Republicains, миллиардер Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета. Об этом в воскресенье, 7 марта пишет Reuters.

Вертолет упал в районе коммуны Тук в Нормандии. В результате крушения помимо представителя партии “Республиканцы” скончался и пилот вертолета.

“Оливье Дассо любил Францию. Капитан промышленности, депутат, командующий запасом ВВС: при жизни он не переставал служить нашей стране, дорожить ее активами. Его внезапная смерть - большая потеря. Мысли с его семьей и близкими”, - написал в Twitter президент Эммануэль Макрон.

Известно, что 69-летний Дассо был старшим сыном французского миллиардера-промышленника Сержа Дассо, основателя аэрокосмического гиганта Dassault Aviation. Компания строит военные самолеты Rafale и владеет газетой Le Figaro.

Дассо считался 361-м среди богатейших людей мира вместе со своими двумя братьями и сестрой. Он ушел с поста в совете директоров Dassault из-за своей политической деятельности, чтобы избежать конфликта интересов.

Причины катастрофы, в которой погибли Оливье Дассо и пилот вертолета, пока неизвестны. Транспорт совершал частный полет и упал на западе Франции.

Ранее в Турции число жертв крушения военного вертолета выросло до 11 человек. Среди погибших - командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Ербаш.

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