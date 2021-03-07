В Бельгии вышли на протест работники секс-услуг

Проституция в Бельгии не запрещена законом, но властями был введен временный запрет на эту деятельность в качестве одной из мер по борьбе с пандемией COVID-19.

В Нидерландах работницы секс-индустрии устроили акцию протеста против решения правительства запретить им возобновить их деятельность, в то время как парикмахерам, массажистам и специалистам других профессий, относящихся к категории связанных с контактами с людьми, со вторника было разрешено снова открыться. Об этом в воскресенье, 7 марта, пишет Известия.

Акция проходила в районе Северного вокзала столицы Бельгии по соседству с брюссельским аналогом «квартала красных фонарей» в Амстердаме.

Демонстрация, организованная независимой Ассоциацией работников сферы сексуальных услуг в Бельгии, была малочисленной

В Ассоциации работников сферы секс-услуг напомнили, что временный запрет проституции был введен еще 13 марта 2020 года. После окончания первой волны коронавируса в Бельгии их работу разрешили, но с приходом второй волны в октябре был введен новый запрет, который действует до сих пор.

Уже в начале 2021 года после улучшения эпидемиологической ситуации в стране было принято решение разрешить работу представителям так называемых контактных профессий. К ним относятся сотрудники парикмахерских, салонов красоты и центров татуировок. Однако в решениях правительства ничего не сказано о работниках сферы сексуальных услуг, которые жалуются на дискриминацию властей.

Власти регулярно проводят совещания по пересмотру ограничительных мер, но работников сексуальной сферы игнорируют, отмечают участники акции. В интервью журналистам они рассказали, что в Бельгии в сфере секс-услуг заняты около 30 тыс. человек, однако отсутствие официального статуса не дает им возможности обращаться к государству за поддержкой.

Протесты работников сферы услуг на фоне растущей усталости от изоляции проходят не только в Нидерландах, но и в других странах Евросоюза, где правительства пытаются обуздать новые штаммы коронавируса.

Напомним, в пригороде Парижа около сотни человек устроили массовую оргию на складе.Стражи правопорядка прибыли по месту проведения вечеринки около 21.00, когда "действо было в полном разгаре".

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