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Елизавета ІІ купила щенка корги за 2,6 тысячи фунтов

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Свою первую собаку тогда еще будущая английская королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI (1895-1952).
Королева Великобритании Елизавета II приобрела двух щенков породы корги
Королева Великобритании Елизавета II приобрела двух щенков породы корги
Unsplash

Королева Великобритании Елизавета II приобрела двух щенков породы корги, причем за одного из них было выплачено 2,6 тысячи фунтов. Об этом в воскресенье, 7 марта, пишет таблоид Sunon Sunday со ссылкой на собственную информацию и источники в Букингемском дворце.

По данным издания, один из щенков был куплен через сайт Pets4 Homes, где также публикуются объявления о продаже животных. Как рассказали изданию заводчица Денис Томас и ее сын Крейг Скайрим, собаку по кличке Чарли 26 февраля забрала женщина, которая, как позже оказалось, была сотрудницей королевского двора.

“Женщина приехала в тонированном Land Rover. Она сказала только, что щенок поедет домой в Виндзор, но не сказала маме, кто будет владельцем. Мама спросила, известный ли это человек, и женщина ответила: “Не могу сказать, но у него будет самая лучшая жизнь”, - сказал Скайрим.

Издание отмечает, что Елизавета II приобрела только одного щенка. Откуда у нее появился второй, пока неизвестно. По информации источника из Букингемского дворца, в Винздорском замке, возможно, щенку дали новую кличку.

Известно, что до появления новых щенков у Елизаветы оставалась одна собака по кличке Кэнди, породы дорги. Речь идет о гибриде корги и миниатюрной таксы.

У Королевы Елизаветы II за все время было около 30 собак. Первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI (1895-1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги пемброк по кличке Сьюзен.  С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки - потомки Сьюзен

Напомним, принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, перенес операцию в связи с заболеванием сердца.

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Теги: королевская семья Британии, животные, собаки, Елизавета II, королева
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Источник: korrespondent.net

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