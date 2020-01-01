Елизавета ІІ купила щенка корги за 2,6 тысячи фунтов

Свою первую собаку тогда еще будущая английская королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI (1895-1952).

Королева Великобритании Елизавета II приобрела двух щенков породы корги, причем за одного из них было выплачено 2,6 тысячи фунтов. Об этом в воскресенье, 7 марта, пишет таблоид Sunon Sunday со ссылкой на собственную информацию и источники в Букингемском дворце.

По данным издания, один из щенков был куплен через сайт Pets4 Homes, где также публикуются объявления о продаже животных. Как рассказали изданию заводчица Денис Томас и ее сын Крейг Скайрим, собаку по кличке Чарли 26 февраля забрала женщина, которая, как позже оказалось, была сотрудницей королевского двора.

“Женщина приехала в тонированном Land Rover. Она сказала только, что щенок поедет домой в Виндзор, но не сказала маме, кто будет владельцем. Мама спросила, известный ли это человек, и женщина ответила: “Не могу сказать, но у него будет самая лучшая жизнь”, - сказал Скайрим.

Издание отмечает, что Елизавета II приобрела только одного щенка. Откуда у нее появился второй, пока неизвестно. По информации источника из Букингемского дворца, в Винздорском замке, возможно, щенку дали новую кличку.

Известно, что до появления новых щенков у Елизаветы оставалась одна собака по кличке Кэнди, породы дорги. Речь идет о гибриде корги и миниатюрной таксы.

У Королевы Елизаветы II за все время было около 30 собак. Первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI (1895-1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки - потомки Сьюзен

Напомним, принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, перенес операцию в связи с заболеванием сердца.

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